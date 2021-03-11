Екатеринбург чистят от снега в режиме «зеленой волны»

"Зеленая волна" ускоряет процесс уборки улиц Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главные улицы Екатеринбурга чистят от снега 11 марта в режиме «зеленой волны»: дорожных рабочих и технику сопровождает кортеж ГИБДД, который входит в состав транспортной колонны.

Экипаж встает клином при постоянно горящем сигнале светофора на всем протяжении процесса уборки, чтобы дорожники смогли оперативно почитать участок улицы.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга говорят, что режим «зеленой волны» ускоряет процесс уборки снега, что подтверждалось неоднократно на опыте.

Уборка с привлечением кортежа ГИБДД стартовала в Екатеринбурге в полдень в Верх-Исетском районе, после чего в таком же формате началась уборка Ленинского, Чкаловского и железнодорожного районов.

Водителей заранее попросили не парковать транспорт вдоль обочин. Машины, которые мешают уборке снега, эвакуируют.