В Екатеринбургском «Сима-лэнде» появилась вакансия TikTok-звезды

Соискателю предстоит сниматься в коротких роликах и продумывать сценарии будущих видео Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургская компания «Сима-лэнд» объявила конкурс на необычную должность, интернет-магазину требуется TikTok-звезда для раскрутки уральского бренда. Соответствующее объявление появилось на сайте поиска работы Зарплата.ру. Соискателю предстоит сниматься в коротких роликах и продумывать сценарии и концепцию будущих видео. Из необходимых качеств потребуется артистичность, фотогеничность, а также энергичность.

- Со своей стороны компания предлагает профессиональный рост, обучение на тренингах и мастер-классах, бесплатный транспорт, который будет доставлять работников на работу и домой, а также уникальное общение с живым енотом, - говорится в объявлении.

Примечательно, что при не столь высоких требованиях зарплата для звезды предлагается такой же скромной. Работодатель готов выплачивать тиктокеру 40 тысяч рублей в месяц .