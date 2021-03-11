В Екатеринбурге Православная служба милосердия испекла для бездомных 800 блинов

Фото: Екатеринбургская епархия

В Екатеринбурге Православная служба милосердия испекла и накормила бездомных 800 блинами. Масленичные угощения со сгущенкой и вареньем сотрудники службы и добровольцы отвезли к водонапорной башне на Северном автовокзале, где собираются люди, не имеющие крыши над головой, чтобы получить помощь.

- Когда мы приехали на вокзал, нас уже ждали около 70 человек - они знали, что в этот день, в среду Масленичной недели мы всегда приезжаем с блинами. Нас ждали с нетерпеньем, и все блины мы раздали очень быстро, - рассказала координатор акции сестра милосердия Анастасия Камшилова.

Фото: Екатеринбургская епархия

Акция «Блины от души» проходит четвертый год подряд в Масленичную неделю. В этот раз в ней приняли участие 20 человек - сотрудников и добровольных помощников Службы милосердия.

Отметим, что бездомных добровольцы Православной службы милосердия угощают не только по праздникам. В обычное время питание от Автобуса милосердия нуждающиеся получают три раза в неделю в различных точках города, в том числе и у Северного автовокзала. Их кормят обычной домашней едой, которую готовят сами добровольцы.