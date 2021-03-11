В Екатеринбурге приставы изъяли арестованный за долги кабриолет, спрятанный тайком от должника экс-супругой

Фото: отделение по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге судебные приставы разыскали и изъяли арестованный ранее за долги синий кабриолет Audi 80. Бывшая супруга должника забрала машину тайком у должника и пыталась спрятать. Автомобиль был оставлен на ответственное хранение должнику без права пользования из-за долга в 300 тысяч рублей. Однако спустя некоторое время мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже кабриолета.

- Заведомо зная о том, что автотранспортное средство находится под арестом и из акта описи-ареста имущества не исключено, бывшая супруга должника самовольно забрала автомашину, находящуюся на ответственном хранении у взыскателя, - рассказали в отделении по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области.

Судебный пристав объявил машину, принадлежащую должнику, в розыск. В итоге кабриолет нашли и изъяли у экс-супруги должника, отправив его на спецстоянку.