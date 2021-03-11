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Коронавирус Covid-1911 марта 2021 12:53

Статистика по коронавирусу: в Нижнем Тагиле 13 новых случаев

Информация о распространении COVID-19 в Нижнем Тагиле на 11 марта 2021 года
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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В Нижнем Тагиле медики продолжают выявлять новые случаи коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки по состоянию на 11 марта 2021 года официально подтверждено 13 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет издание TagilCity.ru со ссылкой на оперативный штаб Свердловской области.

С начала пандемии коронавируса, которой исполнился год, опасный вирус диагностировали у 4 863 жителей Нижнего Тагила.

В целом по Свердловской области за прошедшие сутки выявили 159 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших достигло 79 506 человек, из которых 72 599 полностью справились с инфекцией.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 11 марта 2021 года

Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА