В Екатеринбурге открылось 16 пунктов приема пластика: список

Главная цель акции по сбору пластика - снижение нагрузки на полигоны Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на время акции «Пластик в бан» открылось 16 пунктов приема пластиковых отходов. Как рассказали в пресс-службе оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ЕМУП «Спецавтобаза», главная цель мероприятия - снижение нагрузки на полигоны. Все собранные отходы отправят на мусоросортировочный комплекс «Широкореченский», где их разберут по видам, спрессуют и отправят в переработку.

- В процессе его переработки получают гранулы, из которых в дальнейшем делают новую упаковку, мебель, элементы детских игровых комплексов, строительные материалы, одежду и другое, - рассказали в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза».

До конца следующей недели, 20 марта, сдать мусор в переработку можно будет в отелях, кафе, образовательных и спортивных учреждениях. Яркие оранжевые баки, которые легко заметить, установлены в зданиях:

- ресторанов «Портофино» (ул. Ленина, 99), «Васаби» (ул. Малышева, 74),

- кафе «Грядка Party» (ул. Уральских рабочих, 26),

- кофейни «Шоко» (ул. Малышева, 74) и лицея № 100 (ул. Ильича, 48а),

- бассейна «Университетский» (ул. Коминтерна, 14А),

- ледовой арены «Автомобилист» (ул. Счастливая. 14),

- отелей «Angelo» (ул. Бахчиванджи, 55а), «Four Elements» (пр. Ленина, 9а), «Ramada» (Кольцовский тракт, 10-й километр, 15), «Гранд Авеню» (ул. Ленина, 40), «Центральный» (ул. Малышева, 74), «Атлантик» (ул. Щербакова, 2), «Коматек» (ул. Кирова, 40б), «Премьер» (ул. Красноармейская, 23), «Атриум Палас Отель» (ул. Куйбышева, 44).

Отметим, что ЕМУП «Спецавтобаза» обещает выбрать среди участников акции трех человек и вручить им памятные подарки.