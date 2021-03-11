Мэру Екатеринбурга подсказали вариант спасения аэропорта на Уктусе

Здание аэровокзала расположено в Ботаническом микрорайоне. Фото: сервис Яндекс.Карты

Жители Ботаники обратились к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой рассмотреть возможность внесения здания аэровокзала аэропорта «Уктус» в стратегический план развития Чкаловского района, и сделать объект культурным объектом.

Территориальное общественное самоуправление Ботаники отправили в администрацию уральской столицы официальное обращение с просьбой создания культурного центра на территории бывшего аэропорта. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Активисты движения «Мирные жители» обратили внимание Орлова на то, что в их микрорайоне количество квадратных метров торговых площадей в три раза превышает среднестатистический показатель по городу, а культурных объектов почти нет. Здание аэровокзала, при этом, является едва ли не единственным историческим объектом. Здесь можно было бы разместить музей авиации и библиотеку.

Сейчас застройщик, возводящий ТЦ, намерен снести здание аэровокзала.