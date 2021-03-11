На нелегальной парковке на Московской снесли будку охранника и шлагбаум

Теперь жильцы вновь могут бесплатно пользоваться парковкой. Фото: читатель "КП"

Жителям ЖК «Московский квартал» удалось отстоять право на бесплатную парковку перед своим жилым комплексом. Напомним, вечером 10 марта неизвестные установили там шлагбаум и поставили будку охранника, требуя плату за въезд.

По словам местных жителей, за месяц пользования стоянкой новоявленные «владельцы» земли требовали 2500 тысячи.

Жильцы устроили стихийных сход. На место пришлось вызывать полицию. После того, как ситуацией заинтересовалась прокуратура, шлагбаум и будку охранника пришлось демонтировать. Это произошло днем 11 марта.