Районы, попадающие под реновацию в Екатеринбурге, назовут в апреле

В первую очередь в реновацию будут включены Уралмаш, Вторчермет, Эльмаш и Химмаш Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области пилотные проекты под реновацию определят к 1 апреля. Об этом во время круглого стола сказал замминистра строительства и развития инфраструктуры региона Максим Пучков. По его словам, в регионе уже создан штаб, который будет рассматривать проекты с домами под снос. В первую очередь в реновацию будут влючены кварталы с деревянными бараками, которые не признаны аварийными.

- Речь идет о территориях на Уралмаше, Вторчермете, Эльмаше и Химмаше. Там необходимо будет не только обновить жилой фонд, но и заменить инженерные коммуникации, - рассказал замминистра строительства и развития инфраструктуры региона Максим Пучков

Параллельно власти будут принимать нормативные акты, регулирующие программу реновации. Проект закона реновации ветхого жилья свердловские власти одобрили неделю назад. Его принятие в дальнейшем позволит сносить дома, которые не признаны аварийными, но уже устарели, то есть не соответствуют современным требованиям.