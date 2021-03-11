В Екатеринбурге в ближайшие пять лет не планируют строительство нового кладбища

Сейчас ведется работа по расширению существующего кладбища Лесного Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга опровергли информацию о строительстве нового кладбища в городе. В пресс-службе администрации со ссылкой на директора Службы городских кладбищ Константина Калашникова рассказали, что в ближайшие три-пять лет новых кладбищ не будет.

- Сейчас ведется работа по расширению существующего кладбища Лесного, - добавили в пресс-службе мэрии.

Отметим, что сегодня в Екатеринбурге действуют Лесное и Окружное кладбище. Места на других кладбищах предоставляют только для родственных захоронений.