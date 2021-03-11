Стоянка запрещена: в Екатеринбурге водителей попросили убирать машины на время уборки снега

Сегодня коммунальщики вместе с экипажами ГИБДД выйдут на очистку улиц Екатеринбурга так называемой «зеленой волной» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге водителей попросили убирать машины на время уборки снега. Сегодня, 11 марта, коммунальщики планируют работать на улице Мичурина. Припаркованные на обочинах и в «парковочных карманах» автомобили будут эвакуировать.

- В процессе уборочных работ будут установлены временные дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещенные с табличкой «Работает эвакуатор» и указанием диапазона времени их действия, - отметили в пресс-службе мэрии.

В администрации города также рассказали, что сегодня коммунальщики вместе с экипажами ГИБДД выйдут на очистку улиц Екатеринбурга так называемой «зеленой волной».

- Уборочная техника в сопровождении машин автоинспекции встает «клином» и в режиме разрешающего сигнала светофоров на всем протяжении уборки чистит магистрали города. Такой режим ускоряет время уборочных работ и неоднократно доказывал свою эффективность, - объяснили в пресс-службе мэрии.

В дневное время 11 марта, с 12:00, «зеленая волна» пройдет по территории Верх-Исетского района. В Железнодорожном, Чкаловском и Ленинском районах снегоуборочная техника будет работать во второй половине дня.