Купил теплую одежду и продукты: екатеринбуржца обвиняют в краже денег с карты пациента больницы

Мужчина с помощью незнакомки снял со счета мужчины 20 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить мужчину, обвиняемого в краже денег с карты пациента больницы. По версии следствия, екатеринбуржец, находясь на лечении в отделении ГКБ, периодически брал телефон у одного из пациентов, чтобы позвонить и посмотреть фильмы. При этом новый знакомый обвиняемого все время находился под воздействием лекарственных препаратов, так как поступил в больницу в тяжелом состоянии. Этим и воспользовался мужчина, когда увидел в его телефоне сообщение от банка о наличии на счете 120 тысяч рублей.

- Воспользовавшись тем, что потерпевший не в полной мере осознавал происходящее, обвиняемый спустился на первый этаж городской больницы и попросил малознакомую ему девушку помочь снять денежные средства якобы с его банковской карты при помощи сотового телефона, - рассказали в пресс-службе прокуратуры. - Не подозревая о преступных намерениях, девушка помогла обвиняемому установить онлайн-банк на сотовый телефон, перевела денежные средства в размере 20 тысяч рублей со счета, открытого на имя потерпевшего, на свой счет.

После этого она сняла деньги через банкомат со своего счета и передала наличные обвиняемому. После этого мужчина вернул сотовый телефон знакомому, а на украденные деньги купил теплую одежду и продукты.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.