Зима начнет отступать: синоптики рассказали о погоде на Урале во второй половине марта

На следующей неделе в Свердловской области наконец отступят морозы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уралгидрометцентра рассказали о погоде в Свердловской области во второй половине марта. Согласно прогнозам, на следующей рабочей неделе - с 15 марта по 19 марта 2021 года ночью столбики термометров преимущественно покажут от -7 до -12 градусов, на севере до -17 градусов, днем от -4 до одного градуса тепла.

- В первой десятидневке марта зима держалась крепко, было холоднее обычного в среднем на 1-2 градуса, в северных районах Свердловской области на 5-6 градусов, - рассказала главный синоптик уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко. - Завтра на Урале будет морозно, в последующий период холод отступит, ожидается постепенное повышение температуры. Погоду в ближайшие 5-6 дней определит периферия антициклона, надвигающегося с Европейского центра России, поэтому существенные осадки до 18-19 марта маловероятны.

Также синоптики отметили, что в последние сутки при движении циклона через Южный Урал на юге Свердловской области местами наблюдались сильные снегопады. По данным Уралгидрометцентра, осадков выпало до 6-8 мм.