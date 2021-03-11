В Екатеринбурге за год отремонтировали 19 спортивных площадок

Фото: пресс-служба мэрии

В администрации Екатеринбурга рассказали об итогах реализации первого этапа программы «Спорт в каждый двор». По словам заместителя начальника Управления по физической культуре и спорту Станислава Гагина, в минувшем году во всех районах уральской столицы были отремонтированы и оснащены оборудованием 19 спортивных площадок разного функционального назначения. Среди них – хоккейные корты, футбольные поля, площадки для баскетбола и воркаута.

- Ввод в эксплуатацию этих объектов позволит проводить на них городские и районные мероприятия по игровым видам спорта. Площадки для занятий воркаутом также предназначены для подготовки к сдаче нормативов ГТО, - отметили в пресс-службе мэрии.

Проект «Спорт в каждый двор», вошедший в программу подготовки к 300-летию столицы Урала, реализует Администрация Екатеринбурга по инициативе депутатов гордумы за счет местного и регионального бюджетов.