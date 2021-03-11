«Писала сценарий три месяца»: Юлия Михалкова мечтает снять фильм про Крайний Север

Фото: instagram.com/mihalkova

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram своими творческими планами. Актриса рассказала, что прошла курсы по сценарному мастерству, а затем три месяца писала сценарий к фильму.

- Вы знаете, что у меня большой опыт в написании коротких миниатюр и скетчей, чем я занималась в «Уральских пельменях», - рассказала Юлия Михалкова, - И вот он сценарий (показывает подписчикам папку с бумагами). После того как ты заканчиваешь писать сценарий, его нужно отдать в сценарную комиссию, которая его поправит и даст, возможно, дорогу в большой кинематограф.

Также актриса предложила своим фанатам угадать, про что она хочет снять фильм. Оказалось, что Юлия Михалкова мечтает создать фильм про Крайний Север.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, что экс-участница команды «Уральские пельмени» Юлия Михалкова выступила в поддержку ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, которого, как полагает следствие, в 2020 году оклеветал оппозиционер Алексей Навальный. Актриса оказалась разочарована поведением тех, кто пытается оправдать поступок общественника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Юлия Михалкова поделилась своими чувствами, после расставания с «Уральскими пельменями». Экс-пельмешка назвала этот период в своей жизни долгим периодом послевкусия (подробности)

Ночь с медведем и драка с девушкой легкого поведения: Юлия Михалкова дописала книгу про мужчин из «Уральских пельменей». Актриса поделилась отрывками из своей книги (подробнее)