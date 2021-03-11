На Урале женщина попала под машину и получила травму позвоночника

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В уральском городе Тавде накануне вечером женщина попала под машину, перебегая дорогу на красный, и получила травму позвоночника. На скорой ее увезли в местную больницу. ДТП произошло на перекрестке улиц Кирова - 9 Мая.

- Сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что водитель, мужчина 1957 года рождения, управляя автомобилем Datsun, допустил наезд на женщину 1967 года рождения, которая перебегала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, справа налево по ходу движения транспортного средства, - рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Водитель Datsun рассказал сотрудникам полиции, что ехал в левом ряду по улице Кирова со скоростью около 40-50 километров в час. Подъезжая к пешеходному переходу, он увидел женщину, которая неожиданно выбежала на проезжую часть, вывернул руль в другую сторону от пешехода и попытался затормозить, но наезда избежать не удалось. Стаж вождения мужчины, который был за рулем, составляет около 40 лет. Медосвидетельствование показало, что он был трезв.

По данным ГИБДД, пострадавшая местная жительница ранее три раза привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, как пешеход.

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