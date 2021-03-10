В Сургуте задержали парня, укравшего у уральского пенсионера 49 тысяч рублей

История произошла в декабре 2018 года в аэропорту «Кольцово» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургские полицейские задержали парня, который два года назад украл с карты пенсионера 49 тысяч рублей. Молодого человека поймали в Сургуте, все это время он находился в розыске. Сама история произошла еще в декабре 2018 года. 74-летний мужчина прилетел в уральскую столицу из Симферополя, опоздал на автобус до дома и решил переждать время до следующего автобуса в аэропорту.

В это время к нему подсел неизвестный парень, стал рассказывать о технических новинках в банковской сфере и предложил установить специальную программу на телефон, но для этого пенсионеру необходимо ввести пин-код в банкомате, что он и сделал, а злоумышленник запомнил пароль от его карты.

- Молодой человек, отвлекая внимание, отошел якобы на несколько минут. На самом деле он быстро снял со счета 40 тысяч рублей, уже в Екатеринбурге в одном из торговых комплексов снял еще 9 тысяч, таким образом, полностью опустошив банковский счет пенсионера, - рассказали в управлении на транспорте МВД России по УрФО.

Преступником оказался 25-летний парень, которого неоднократно судили за имущественные преступления. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража».