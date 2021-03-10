Екатеринбург открыл еще несколько авиасообщений с другими странами

Официальный документ появился на сайте Росавиации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбурга можно будет улететь в еще несколько зарубежных городов. Официальное разрешение на это дала Росавиация. Соответствующий документ уже появился на сайте ведомства. Вылеты из уральской столицы появятся по пяти популярным направлениям.

Аваиакомпания «Royal Flight» получила разрешение на вылет в греческий Родос, планируется, что рейсы будут выполняться дважды в неделю. «Уральские авиалинии» смогут перевозить пассажиров в египетский Каир семь раз в неделю. Этот же перевозчик осуществит перелет в Объединенные Арабские Эмираты, в Шарджу самолеты будут отправляться три раза в неделю.

Также несколько раз в неделю из Екатеринбурга можно будет улететь в узбекские Карши, Бухару, Фергану. А авиакомпания «Северный ветер» сможет летать в испанскую Барселону трижды в неделю. Также возобновлено сообщение с рядом китайских городов.