Представлялась родственницей: в Екатеринбурге задержали женщину, обворовывавшую пенсионерок

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция ищет людей, которые могли пострадать от действий мошенницы. По предположениям сыщиков, на счету 45-летней женщины как минимум 12 преступных эпизодов. Злоумышленница в качестве жертв выбирала пенсионерок, представлялась их дальней родственницей и просила деньги в долг. Сумма ущерба составляла от 30 до 400 тысяч рублей. Один из эпизодов произошел в 2017 году. Тогда женщина окликнула на улице пенсионерку, по отработанной схеме попросила у нее 200 тысяч на оплату пошлины на таможне и обещала вернуть с процентами

- Дома доверчивая женщина смогла собрать только 100 тысяч, причем для этого она достала свои сбережения за несколько лет, всю пенсию и еще деньги, подаренные на день рождения. Получив наличные, «родственница» сразу же засобиралась, пояснив, что ей срочно необходимо вносить деньги и скрылась.

Мошенницей оказалась уроженка республик ближнего зарубежья, ранее ее уже судили за аналогичные махинации в Санкт-Петербурге. За все преступления ей грозит до пяти лет лишения свободы.