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Общество

В Свердловской области молодой человек получил срок за хранение наркотиков

У ранее не судимого парня нашли больше 10 граммов «запрещенки»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Ранее молодой человек не попадал в поле зрения полиции

Ранее молодой человек не попадал в поле зрения полиции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Лесной Свердловской области осудили 23-летнего молодого человека за незаконное хранение наркотиков. Его задержали еще летом 2020 года, полицейские быстро выяснили, что ранее парень не попадал в поле зрения полиции и нигде не работал.

Во время личного досмотра у него изъято порошкообразное вещество. Проведенным исследованием установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – «мефедрон», массой 10,4 грамма, то есть в крупном размере, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

По рушению суда молодой человек ближайшие три года проведет в колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.