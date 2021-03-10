В Свердловской области молодой человек получил срок за хранение наркотиков

Ранее молодой человек не попадал в поле зрения полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Лесной Свердловской области осудили 23-летнего молодого человека за незаконное хранение наркотиков. Его задержали еще летом 2020 года, полицейские быстро выяснили, что ранее парень не попадал в поле зрения полиции и нигде не работал.

Во время личного досмотра у него изъято порошкообразное вещество. Проведенным исследованием установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – «мефедрон», массой 10,4 грамма, то есть в крупном размере, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

По рушению суда молодой человек ближайшие три года проведет в колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.