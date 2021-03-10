В Нижнем Тагиле на время паводков создадут 30 пунктов временного размещения людей

Зима в этом году выдалась суровой и снежной, таких морозов и осадков не было с 1985 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Нижним Тагилом развернут 30 пунктов временного размещения населения, они смогут принять до 8369 человек. Такие меры могут принять в случае весенних паводков в регионе в 2021 году. Этот вопрос обсудили на заседании городской комиссии по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций. По словам директора единой дежурно-диспетчерской службы Григория Омелькова, таких морозов и осадков не было с 1985 года, зима в этом году выдалась суровой и снежной.

- В районе спасательной станции на городском пруду толщина льда составляет около 90 сантиметров. В прошлом году здесь по замерам она была 42 сантиметра, - дополнил директор центра защиты населения и территории города Сергей Коперкин.

Глава Нижнего Тагила дал ряд поручений, направленных на безаварийный пропуск паводковых вод. С 25 марта контроль над изменением состояния снега и льда традиционно будет осуществляться в два раза чаще.