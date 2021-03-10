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Спорт

В Нижнем Тагиле международные соревнования двоеборцев пройдут без зрителей

Соревнования в прямом эфире покажут на федеральном канале
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Сборная России на правах хозяйки турнира сможет выставить расширенный состав

Сборная России на правах хозяйки турнира сможет выставить расширенный состав

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эти выходные в Нижнем Тагиле пройдут соревнования Континентального кубка по лыжному двоеборью, состязания спортсменов пройдут с 11 по 14 марта. На старт выйдут представители шести стран. Двоеборцы из Германии, Австрии и Казахстана уже прибыли на Урал, вскоре они приступят к неофициальным тренировкам на комплексе трамплинов «Аист». Кстати, сборная России на правах хозяйки турнира сможет выставить расширенный состав: соревноваться выйдут сразу 26 наших спортсменов.

- К сожалению, в этот раз соревнования Континентального кубка пройдут без зрителей. Но старты с «Аиста» впервые в истории будут показаны в прямом эфире на тагильском телеканале «Телекон» и федеральном канале «Матч! Страна», - сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Соревнования начнутся 11 марта с предварительного раунда прыжков с трамплина К90 у мужчин. Затем в течение трех дней участники разыграют три комплекта наград, а также определят победителей общего зачета Континентального кубка.