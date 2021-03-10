Не дотерпел месяц: на Урале на 19-летний парень попал под «уголовку» за секс с 15-летней девочкой

Расследованием этого дела занимается Следственный комитет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижних Сергах на 20-летнего парня завели уголовное дело из-за того, что он занимался сексом со студенткой колледжа, которой на момент произошедшего было 15 лет.

- По данным следствия, обвиняемый вступал связь с несовершеннолетней в период с начала по конец мая 2020-го года. 24-го числа этого месяца девушке исполнилось 16 лет, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

На парня завели уголовное дело по первой части статьи 134 (Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста). Если бы обвиняемый дождался пока девушке исполнится 16, то следователи бы не смогли привлечь его к уголовной ответственности по этой статье.

В процессе запрещенной законом интимной связи девушка забеременела. После этого она обратилась в местную больницу, чтобы сделать аборт. Врачи сообщили об этом силовикам, которые быстро установили подозреваемого в преступлении. Парень не стал отпираться и во всем сознался. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.