В Екатеринбурге с нескольких улиц город будут эвакуировать машины, мешающие уборке снега

Очищать улицы помогают сотрудники ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжается деятельность коммунальных служб, которые занимаются вывозом снега с улиц город. Автомобилистов просят не парковать личный транспорт в местах, где работает снегоуборочная техника. Очищать улицы помогают сотрудники ГИБДД, они устанавливают временные знаки «Стояка запрещена» и «Работает эвакуатор».

- В среду, 10 марта 2021 года, коммунальщики продолжат вывозить зимние осадки с улицы Рассветной, до дублера улицы Высоцкого, а также с улицы Большакова, - рассказывают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Мешающие работе автомобили будут эвакуировать на штрафстоянку. Городские власти просят с пониманием отнестись к принимаемым мерам.