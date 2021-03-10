В Нижнем Тагиле мужчина купил родственнику машину и на ней же попал в ДТП

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле автоинспекторы выясняют обстоятельства массовой аварии, участниками которой стали два легковых автомобиля и грузовик. По предварительной версии водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся Kia Cerato и КАМАЗом. В ДТП пострадала пятилетняя пассажирка отечественной легковушки, с травмами ее отвезли в больницу, владелец ВАЗа получил перелом лодыжки и также был госпитализирован. Автоинспекторы установили, что ребенка перевозили без специального кресла.

- Автомобилем управлял отец, который не имеет права управления транспортным средством, а также у мужчины имелись явные признаки опьянения, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

Известно, что мужчина решил забрать дочку из детского сада, мама малышки не знала об этом намерении. При этом воспитатели не заметили состояния мужчины и отдали ему ребенка. Примечательно, что автомобиль парень приобрел машину в качестве подарка своему родственнику, но поставить ее на учет не успел.