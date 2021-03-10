Полиция изъяла у жителя Серова 16 тысяч пачек контрафактных сигарет

Кадры с оперативной съемки. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Серове на скамье подсудимых скоро окажется местный 40-летний водитель. Его подозревают в торговле сигаретами у которых не было акцизных марок. Выйти на его след сотрудникам полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями удалось в прошлом сентябре.

- При проведении спецоперации на 347 километре автодороги «Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов» они задержали фигуранта при сбыте немаркированной продукции, - уточняют в ГУ МВД по Свердловской области. - Вместе с нелегальным товаром его доставили в отдел полиции.

По версии следствия, коробки с сигаретами он покупал через Интернет, хранил у себя дома и в гараже, а потом продавал жителям Серова по договоренности. У него в машине полицейские нашли 16 тысяч пачек сигарет на сумму больше 2 миллионов рублей.

- По результатам проведенной экспертизы установлено, что продукция является контрафактной, поскольку представленные федеральные специальные марки Российской Федерации для табачной продукции оказались изготовленными не производством предприятия «Гознак», а иностранным государством, на части продукции марки и вовсе отсутствовали, - добавляют в ведомстве.

Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, мошенничество, оскорбление представителя власти, побои и причинение тяжкого вреда здоровью.