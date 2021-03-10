В Нижнем Тагиле ФСБ наведались в два муниципальных учреждения

«Тагилдорстрой» занимается обслуживанием и содержанием дорог, а «Служба заказчика городского хозяйства» является основным заказчиком по контрактам мэрии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 10 марта, сотрудники ФСБ наведались в два муниципальных учреждения Нижнего Тагила – «Тагилдорстрой» и «Службу заказчика городского хозяйства». Информацию об этом подтвердили в мэрии.

- Местным отделом управления Федеральной службы безопасности проводились мероприятия проверочные в наших двух муниципальных учреждениях, - прокомментировали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Добавим, что «Тагилдорстрой» занимается обслуживанием и содержанием дорог, а «Служба заказчика городского хозяйства» является основным заказчиком по контрактам городской администрации.