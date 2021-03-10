Доля оформленных через интернет билетов на поезда дальнего следования на СвЖД выросла до рекордных 63%

Фото: предоставлено СвЖД

С начала 2021 года (январь-февраль) пассажиры Свердловской и Южно-Уральской железных дорог (обслуживаются Уральским филиалом АО «Федеральная пассажирская компания») приобрели через интернет 666,3 тыс. билетов на поезда дальнего следования. Доля электронных проездных документов составила 63% от общего количества оформленных билетов. Это на 5,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

ОАО «РЖД» активно развивает сервисы, которые позволяют пассажирам приобретать проездные документы на поезд дистанционно, без посещения касс. Электронные билеты можно оформить как на официальном сайте компании www.rzd.ru, так и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» (доступно для мобильных устройств на базе операционных систем Android и iOS). При этом список доступных клиентам услуг и опций постоянно расширяется.

Так, с помощью мобильного приложения можно узнать расписание и приобрести билеты на поезда дальнего следования и пригородного сообщения (в настоящее время доступны маршруты более 20 пригородных пассажирских компаний¸ включая Свердловскую и Пермскую). Также можно оформить перевозку багажа и домашних животных, заказать дополнительное питание или доставку еды к поезду, проверить информацию о ранее приобретенных билетах, авторизоваться в программе лояльности. Для оформления билетов в приложении можно использовать бонусные баллы, а также отслеживать свой бонусный счет, покупать и применять транспортные карты.

Если пользователь не нашел билет на нужный поезд, с помощью опции «Отслеживание билетов» можно автоматически узнать о появившихся свободных местах – система пришлет пуш-уведомление, если кто-либо из пассажиров вернет билеты или в поезде будет увеличено количество вагонов. Пользователям также доступно оформление электронного билета на специализированные места для лиц с ограниченными возможностями здоровья (пока необходима предварительная регистрация в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД»). Среди других полезных опций: актуальные цены на ближайшие даты, информация о фактическом движении поездов и ответы на часто задаваемые вопросы.