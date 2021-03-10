Рядом с гипермаркетом на Дублере Сибирского тракта нашли тело мужчины

Организована доследственная проверка. Фото: Олег ЗОЛОТО

В среду, 10 марта, прохожие нашли тело мужчины рядом с гипермаркетом на Дублере Сибирского Тракта, 19/1. Оно находилось в деревянном строении по соседству. Мужчину по виду было около 35-40 лет. Он был в серой шапке и синей куртке. Ситуацией уже заинтересовались в Следственном комитете России.

- Следственном отделом по Кировскому району Екатеринбурга проводится доследственная проверка, - уточняют в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. - Проводится осмотр места происшествия и опросы очевидцев. По предварительной информации смерть не носит криминального характера.

Тем не менее само тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая и скажет, из-за чего именно умер человек.