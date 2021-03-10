В УрГУПС заявили, что ограда вокруг парка не помешает горожанам посещать его

В УрГУПС уверяют, что ограда была давно, просто сейчас ее реконструируют. Фото: Яндекс.Карты

История с забором, который появится вокруг парка УрГУПСа, взволновала активистов, выступающих в защиту парка. У многих появился вопрос, а можно ли будет после этого вообще попасть на огороженную территорию? Сегодня УрГУПС прокомментировал ситуацию в сообществе «Студенческий городок УрГУПС» в социальной сети vk.com.

- Ограда у кампуса, пусть и частично, существовала давно, и сегодня речь главным образом идет о ее реконструкции, - сообщается в комментарии. - При этом действующая нормативная база, в том числе в области антитеррористической защищенности, требует, чтобы огорожена была вся территория, которая находится на балансе вуза. Стоит отметить, что появление ограды на приведет к ограничению доступа на территорию рекреационной зоны жителей и гостей города.

В комментарии уточняется, что пройти в парк можно будет через калитки, которые предусмотрены проектом.