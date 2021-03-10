Оплата в одно касание смартфоном: УБРиР сделал доступным для клиентов сервис бесконтактной оплаты Кошелек Pay

Чтобы активировать карту для бесконтактной оплаты, клиенту банка нужно скачать в официальных магазинах и установить на телефон приложение «Кошелёк» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) подключился к сервису бесконтактной оплаты Кошелёк Pay, позволяющему быстро и безопасно оплачивать покупки. Теперь клиенты банка могут добавлять карты УБРиР платежных систем Visa и Mastercard в приложение «Кошелёк» и выполнять по ним операции с помощью смартфона*.

Чтобы активировать карту для бесконтактной оплаты, клиенту банка нужно скачать в официальных магазинах — Google Play или Huawei AppGallery — и установить на телефон приложение «Кошелёк», после чего добавить в приложение карту, принять условия пользовательского соглашения и ввести в специальное поле подтверждающий действия код из смс-сообщения банка.

Для оплаты покупок картой в магазине клиенту необходимо будет разблокировать экран телефона, поднести его к платежному терминалу, поддерживающему бесконтактную оплату, и дождаться подтверждения транзакции. Также можно делать покупки в самом приложении. Помимо банковских карт в него можно добавлять дисконтные карты, подарочные сертификаты и купоны.

— В 2020 году пользователи смартфонов определенных марок столкнулись с тем, что не могли пользоваться бесконтактной оплатой из-за ограничений со стороны международных сервисов на работу с этими устройствами. Новое приложение позволит тем клиентам УБРиР, у которых есть смартфон с ОС Android и чипом бесконтактной оплаты, привязать к нему карты банка УБРиР и оплачивать покупки в одно касание, — отмечает руководитель направления транзакционного бизнеса УБРиР Денис Дергачев.

— Миссия Кошелька — избавить мир от пластиковых карт. И мы успешно справляемся с этой задачей: пользователи уже перенесли в приложение более 280 миллионов карт, или 1400 тонн пластика — и эта цифра уверенно растёт. Чтобы быстро, удобно и безопасно оплачивать покупки и получать скидки в любимых магазинах, пользователям Кошелька нужен лишь смартфон, — комментирует Кирилл Горыня, сооснователь и генеральный директор приложения «Кошелёк».

*Поддерживается только на телефонах с модулем NFC и операционной системой Android версии 5.0 и выше.