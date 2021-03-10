Свердловский областной суд не стал отменять наказание фотографу 66.ru, задержанному на несанкционированном митинге

В защиту Алексея Школы выступили журналисты ведущих изданий Урала. Фото: 66.ru

В Свердловском областном суде сегодня, 10 марта, рассмотрели дело фотокорреспондента портала 66.ru Алексея Школы. 23 января Алексея задержали, когда он по заданию редакции делал фотографии несанкционированного митинга в сквере у Драмтеатра.

Впоследствии Верх-Исетский районный суд приговорил его к 30 часам обязательных работ по административной статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»

Журналисты нескольких ведущих изданий Екатеринбурга вступились за коллегу, подписав коллективное обращение, а представители Алексея подали апелляционную жалобу на постановление районного суда. Сегодня областной суд рассмотрел ее и... оставил решение районного суда без изменений.

- Свердловский областной суд сегодня рассмотрел апелляционные жалобы представителей Школы Алексея Валерьевича на постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга от 5 февраля 2021 года, - уточняют в пресс-службе Свердловского областного суда. - Рассмотрев материалы дела, Свердловский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменения.