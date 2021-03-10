На ВИЗе во дворе дома нашли труп мужчины

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

На ВИЗе, возле дома №10 на улице Крауля, сегодня утром нашли труп. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминального характера. Тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

- По факту произошедшего следственный отдел СКР по Верх-Исетскому району Екатеринбурга начал проверку, опрашиваются очевидцы, проводится осмотр места происшествия, - рассказали в СК по Свердловской области.

Напомним, что накануне на Эльмаше 38-летний мужчина разбился насмерть при падении с многоэтажки. Прибывшие на место медики оказались бессильны, им оставалось только констатировать смерть мужчины.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru