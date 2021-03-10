СКР прокомментировал приговор сыну полковника Росгвардии

Васильев признал вину в смертельном ДТП Фото: Олег ГАЛИМОВ

10 марта 2021 года суд вынес приговор Владимиру Васильеву, признанному виновным в смертельном ДТП, в котором погибли двое мужчин. Сын полковника Росгвардии отправится в колонию общего режима на 9 лет и 3 месяца.

- Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора екатеринбуржцу, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем» и пунктом «а» части 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД при эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц, - рассказывает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Рано утром 4 августа 2019 года Владимир Васильев в нетрезвом состоянии сел за руль «Киа Рио», которая принадлежала его знакомому. Иномарка была припаркована у одного из домов по улице 40-летия Комсомола.

Водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности, но отправились в опасное путешествие по Екатеринбургу. На улицу Малышева Васильев выехал на скорости больше 90 километров в час, после чего на перекрестке с улицей Московская устроил ДТП с пятью автомобилями. В машине «Лада Гранта» погибли двое мужчин.

- Кроме того, тяжкий вред здоровью был причинен и пассажиру, находившемуся в автомобиле «Кио Рио», за рулем которого находился обвиняемый. Решение о предъявлении обвинения по указанным составам преступлений принято следователем СКР с учетом целого комплекса следственных действий, в частности, проведения ряда экспертиз, допроса свидетелей и выполнения иных процессуальных действий. Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд, - рассказывают в пресс-службе СКР.

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