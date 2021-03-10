В сауне на Эльмаше вспыхнула обшивка в парилке

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В Екатеринбурге, на улице Промышленная, 11, на Эльмаше вспыхнула сауна. По данным МЧС, на площади пять квадратных метров горела обшивка в помещении парилки. Из здания до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались два человека.

- В 11:26 поступило сообщение о задымлении в помещении сауны, расположенной на первом этаже трехэтажного административного здания. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

К счастью, во время возгорания, никто не пострадал. К месту пожара выезжали семь единиц пожарной техники и 33 человека личного состава. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.