В ГИБДД Екатеринбурга предупредили водителей о непогоде

Во время снегопадов водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГИБДД предупредили водителей Екатеринбурга об ухудшении погодных условий. Автолюбителей попросили соблюдать скоростной режим и быть внимательнее на дорогах во время снегопадов. Водителям необходимо помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние и быть аккуратнее при совершении маневров на дороге.

- Госавтоинспекция обращает внимание, что при смене погоды наблюдается резкое увеличение числа ДТП с материальным ущербом. Такие автоаварии, как правило, приводят к образованию транспортных заторов. А причина таких ДТП - невнимательность водителей, их неготовность управлять автомобилем в новых погодных условиях, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В ГИБДД напоминают, что водителям также необходимо быть внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен из-за зонтов, капюшонов и т.д. Пешеходам также следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге.

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