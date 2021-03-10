Прокуратура изучит приговор сыну полковника Росгвардии за смертельное ДТП

Васильев будет отбывать срок в колонии общего режима Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге 10 марта 2021 года суд вынес приговор сыну полковника Росгвардии Владимиру Васильеву, который признан виновным в смертельном ДТП, произошедшем рано утром 4 августа 2019 на пересечении улиц Московская и Малышева.

Сторона обвинения запрашивала для Васильева 13 лет лишения свободы, но суд дал ему 9 лет и 3 месяца колонии общего режима. Теперь свердловская прокуратура намерена изучить приговор.

- Государственный обвинитель в ходе судебных прений просил суд назначить подсудимому наказание в виде 13 лет лишения свободы. Прокуратура в течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 10 дней изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

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