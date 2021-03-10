Уральский боец Петр Ян вылетел из десятки лучших бойцов UFC

Экс-чемпион опустился на 12-е место в рейтинге после поражения в поединке за чемпионство против Алджамейна Стерлинга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) уральский боец Петр Ян потерял две позиции в рейтинге UFC. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Экс-чемпион опустился на 12-е место в рейтинге после поражения в поединке за чемпионство против американца Алджамейна Стерлинга.

В четвертом раунде турнира в Лас-Вегасе, когда уроженцу Сибири оставалось довести бой до победы, Петр Ян нанес запрещенный удар коленом в голову. В результате россиянин был дисквалифицирован, а пояс чемпиона забрал Стерлинг. Известно, что раздельным решением судий россиянин был впереди и в случаи подсчета очков, скорее всего, выиграл бой.

Напомним, что Петр Ян извинился перед Алджамейном Стерлингом за запрещенный удар. В ближайшее время UFC проведет матч-реванш.