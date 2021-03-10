В Нижнем Тагиле до 20 марта работает «горячая линия» по защите прав потребителей

Звонки принимают до 20 марта 2021 года Фото: Александр РОГОЗА

15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. В связи с этим до 20 марта для жителей Нижнего Тагила работает «горячая линия» по защите прав потребителей. Звонки принимают специалисты Роспотребнадзора Свердловской области и регионального Центра гигиены и эпидемиологии.

Тагильчане могут передать жалобы и задать интересующие вопросы по телефону 8 912 642 06 23, а также по номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43. Об этом пишет портал TagilCity.ru.