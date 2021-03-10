Прокурор Сергей Охлопков награжден знаком «За заслуги перед Свердловской областью»

Сергей Охлопков удостоен знака отличия за особые заслуги сфере социально-экономического развития региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков награжден почетным знаком «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев. Согласно документу, он удостоен знака отличия за особые заслуги сфере социально-экономического развития региона.

Напомним, что 3 февраля стало известно, что прокурор Свердловской области Сергей Охлопков в ближайшее время покинет свой пост. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал информированный источник. По его словам, Сергей Охлопков уже объявил о своем решении.

На должность прокурора Свердловской области Сергей Охлопков был назначен в 2011 году. До этого он возглавлял прокуратуру Республики Адыгея.