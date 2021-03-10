Андрей Симановский и Никита Михалков создали фонд поддержки Центра театра и кино Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владелец компании «Сима-ленд» в Екатеринбурге Андрей Симановский и Никита Михалков восстановят здание Театра киноактера в Москве. Как пишет ИА «Уральский меридиан», режиссер рассказал об этом в эфире программы «БесогонTV».

- Здание театра киноактера - это историческое здание, его нельзя сносить, - рассказал Никита Михалков.

Режиссер отметил, что художником Юрием Купером уже создан проект реставрации, и согласно ему, основные элементы исторических интерьеров здания будут сохранены.

Напомним, что Андрей Симановский и Никита Михалков в марте прошлого года создали Фонд для поддержки Центра театра и кино на Урале. Согласно соглашению, компания уральского предпринимателя должна спонсировать культурные мероприятия Центра, проходящие в Свердловской области.