УрФУ поднялся на 50 позиций в престижном мировом рейтинге

УрФУ вошел в группу 201-250 рейтинга Times Higher Education (THE) Emerging Economies University Rankings 2021 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский федеральный университет в Екатеринбурге поднялся на 50 позиций в рейтинге среди вузов из стран с активно развивающейся экономикой. УрФУ вошел в группу 201-250 рейтинга Times Higher Education (THE) Emerging Economies University Rankings 2021.

Ректор университета Виктор Кокшаров, объяснил, что на рост позиций университета повлияли уровень научных исследований, доходы от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах промышленных предприятий и академическая репутация, то есть известность вуза среди тех академических партнеров, которых опрашивают составители рейтинга.

- Наши ученые активно публикуются в качественных журналах, развивают международное научное сотрудничество, что приводит к росту узнаваемости университета и усилению его академической репутации. С каждым годом растет количество академических партнеров УрФУ по всему миру, что позволяет увеличивать количество совместных публикаций с зарубежными учеными - до 30 % в год, - рассказал Виктор Кокшаров.

Председатель Наблюдательного совета УрФУ Дмитрий Пумпянский отметил, что позиции вуза поднялись также благодаря увеличению количества прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ под запросы промышленных предприятий. Сейчас научно-образовательный центр УрФУ работает с 38 крупнейшими компаниями среди которых Росатом, Синара-Транспортные машины, Уральский оптико-механический завод, НПО автоматики, ЕВРАЗ-НТМК и УГМК.

Всего в рейтинг Times Higher Education (THE) Emerging Economies University Rankings 2021 включено 606 университетов из 48 стран.