На Урале разыскивают мужчину, пропавшего больше двух месяцев назад

Фото: СК по Свердловской области

Следователи попросили свердловчан помочь в поиске без вести пропавшего Евгения Александровича Заколпина. 44-летний мужчина ушел из дома №11 по улице Милицейской в Сухом Логу еще 24 декабря 2020 года. До сегодняшнего дня о его местонахождении ничего не известно.

- На момент исчезновения он был одет в вязаную черную шапку, короткую болоньевую черную куртку, черные джинсы, трико синего цвета, толстовку с капюшоном на молнии (спина и рукава черного цвета, перед - серый), футболку коричневого цвета и зимние ботинки коричневого цвета на шнурках с молнией сбоку, - рассказали в СК по Свердловской области.

Приметы: рост около 175 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие прямые, лицо треугольное, брови дугообразные, глаза темные, подбородок прямой.

Особые приметы: на груди шрам от операции. Инвалид 3 группы.

Если вам что-либо известно о возможном местонахождении Евгения или об обстоятельствах его исчезновения, следователи просят сообщить имеющуюся информацию по телефонам в городе Сухом Логу: 8 (34373) 4-22-68 (Богдановичский межрайонный следственный отдел СКР), 8 (34373) 4-27-87 (территориальный ОВД) либо по линии 02.