В Екатеринбурге на масленичной неделе бездомных накормят блинами

Мероприятие состоится 10 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге во время масленичной недели пройдет добрая акция «Блины от души». Ее проведут сотрудники и добровольцы Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии. По задумке организаторов они будут угощать блинами бездомных людей, которые обитают в районе Северного автовокзала. Мероприятие состоится 10 марта с 19:00 до 20:30.

- Блины будут выпекать в этот же день добровольцы Православной службы милосердия. Продукты для благого дела, как всегда, жертвуют, неравнодушные люди; многие также приносят уже испеченные блины - специально для этой акции, - рассказывает координатор акции сестра милосердия Анастасия Камшилова.

Также любой желающий может поделиться уже готовыми блинами. Для этого их нужно принести трапезную собора Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе с 16:00 до 18:00.