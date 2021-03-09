В Свердловской области почти на 70% сократилось число коек для больных коронавирусом

На 9 марта в регионе развернуто 3362 койки для пациентов, зараженных коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на 9 марта развернуто 3362 койки для пациентов, зараженных коронавирусом, примечательно, что это 68% меньше, чем было во время пика заболеваемости новой инфекцией. По словам главы региона Евгения Куйвашева, это стало возможным благодаря улучшающейся эпидемиологической ситуации. Однако повышенные требования к соблюдению санитарных норм сохраняются.

- Ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе постепенно улучшается. Тем не менее, расслабляться ни в коем случае нельзя. Масочный режим, социальное дистанцирование до сих пор обязательны, - сказал Евгений Куйвашев.

Также в регионе продолжается вакцинация от COVID-19. Прививку «Спутник V» поставили уже больше 160 тысяч свердловчан. По всей области работает 141 прививочный кабинет в 77 больницах.