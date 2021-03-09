В Нижнем Тагиле у женщины украли шубу за 150 тысяч рублей в гардеробе кафе

Воришками оказались жительницы Верхней Туры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле местная жительница лишилась дорогой норковой шубы, когда отдыхала в кафе вместе со своим молодым человеком. Инцидент произошел 8 марта. 37-летняя женщина, уходя под утро из заведения, обнаружила, что на месте ее верхней одежды стоимостью 150 тысяч рублей висит обычная молодежная куртка. Пострадавшая написала заявление в полицию. Оперативники изучили записи с камеры видеонаблюдения и заметили двух подозрительных девиц.

- Уже одевшись, они стоят около гардероба. Затем одна девушка снимает свою куртку, быстро надевает верхнюю одежду подруги, а та, в свою очередь, выбегает, быстро накидывая на плечи норковую шубу, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Воришками оказались жительницы Верхней Туры. Когда к одной из них приехала полиция, она растерялась и призналась, что шубу забрала ее подруга. Украденная вещь находилась дома у 20-летней ранее не судимой девушки. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба». До суда девушка будет находиться под подпиской о невыезде.