Екатеринбург попал в топ рейтинга самых вежливых водителей России

Вежливость уральских водителей оценили в 3.4 балла из возможных пяти Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга попали в рейтинг самых вежливых водителей страны. В опросе принимали участие 13 тысяч россиян из городов-миллионников. Корректность автовладельцев оценили на 3,4 балла из пяти возможных. Культура поведения пешеходов чуть ниже – 2,5 балла из пяти.

- Вежливость на дорогах и соблюдение водителями ПДД выше всего оценивают в Красноярске и Москве, чуть больше 3,6 балла. Самые низкие оценки — в Новосибирске и Омске, в среднем 2,4 балла, - сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

Исследование проводилось с января по март 2021 года. Принять в нем участие могли совершеннолетние жители России. В опросе принимали участие следующие города: Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск.