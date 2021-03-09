В екатеринбургском парке Маяковского начался демонтаж колеса обозрения

Колесо обозрения работало с 1983 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском парке имени Маяковского разбирают старое колесо обозрение. Аттракциона работал в течение последних 38 лет. Руководство парка посчитало, что объект заслуживает обновления по объективным причинам. Планируется, что новое колесо появится на месте предыдущего уже к лету 2021 года, его высота составит 35 метров, что на десять метров больше старого.

- Колесо будет видно практически с любой точки Парка, а наиболее выигрышно оно будет смотреться с Центрального входа. На новом колесе будет 20 закрытых кабинок, в том числе повышенной комфортности, - сообщает пресс-служба ЦПКиО имени Маяковского.

Помимо самого колеса обозрения обновится и площадка вокруг него. Планируется создание детской игровой площадки с возможностью проведения мероприятий, экспериментов и опытов в естественной среде: игры с водой, деревом, песком. Стоимость проекта оценили в 60 миллионов рублей.