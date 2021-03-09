Парковка запрещена: опубликован список улиц Екатеринбурга, где будет работать снегоуборочная техника

Работе коммунальщиков помогают автоинспекторы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге коммунальщики продолжают вывозить снег с улиц города. Работе коммунальщиков помогают автоинспекторы, которые устанавливают знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор». Брошенные автомобили, мешающие уборке, будут эвакуировать.

- 9 марта 2021 года коммунальщики организуют масштабный вывоз зимних осадков с улиц Рассветной, Новгородцевой, Тверитина, а также с улицы Анатолия Мехренцева – от проспекта Академика Сахарова до улицы Краснолесья, - сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Городская администрация просит отнестись с понимаем к принимаемым мерам и не оставлять свои автомобили в неположенных местах без присмотра.