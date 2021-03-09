Машина превратилась в груду металла: под Екатеринбургом в аварии погибла девушка

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

9 марта на трассе «Екатеринбург – Тюмень» произошла серьезная авария, лоб в лоб столкнулись автомобили Renault и грузовая фура Scania. Удар был настолько сильным, что легковушка превратилась в груду металла, а 23-летняя девушка, которая сидела за рулем иномарки, погибла на месте. Инспекторы ДПС выяснили, что владелица французского автомобиля ехала из Екатеринбурга в Тюмень, при обгоне ее машину занесло и вынесло на встречную полосу, где в это время и ехал грузовик.

- Водитель Scania, который в результате ДТП не пострадал, пояснил, что видел, как легковой автомобиль, после совершения обгона вернулся на свою полосу, но после его закрутило и выбросило прямо на его грузовик, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

Примечательно, что после столкновения сама фура вылетела в кювет и опрокинулась на бок. Автоинспекторы выяснили, что в момент аварии скорость грузовой машины была примерно 60 километров в час.